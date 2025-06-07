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Царьград

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В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам пострадали 14 тысяч мужчин

В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам пострадали 14 тысяч мужчин

Более 14 тысяч человек по всей Турции получили различные травмы, принося в жертву животных к мусульманскому празднику Курбан-байрам.

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