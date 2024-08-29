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Диетолог Разаренова посоветовала сочетать орехи с овощами и цельнозерновыми

Диетолог Разаренова посоветовала сочетать орехи с овощами и цельнозерновыми

Многие россияне празднуют в четверг, 29 августа, Ореховый Спас. Свежие орехи прекрасно вписываются в разнообразные блюда, об этом рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Александра Разаренова.

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