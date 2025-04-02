Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Трамп не смог прогнуть Зеленского и поэтому начал лаять на Россию

Трамп не смог прогнуть Зеленского и поэтому начал лаять на Россию

Это было ожидаемо, и я именно такой исход предварительных консультаций предсказывал. Ведь обвинить могущественного противника в том, что он во всем виноват, политически гораздо легче, нежели признать, что ты не можешь приструнить своего зарвавшегося вассала, который тебе к тому же хамит на каждом шагу.

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