Трамп не смог прогнуть Зеленского и поэтому начал лаять на Россию

Это было ожидаемо, и я именно такой исход предварительных консультаций предсказывал. Ведь обвинить могущественного противника в том, что он во всем виноват, политически гораздо легче, нежели признать, что ты не можешь приструнить своего зарвавшегося вассала, который тебе к тому же хамит на каждом шагу.