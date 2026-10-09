Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа состоится скоро. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .
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