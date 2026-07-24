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Обстоятельства непреодолимой силы, включённые маркетплейсом в публичную оферту за неделю до затопления склада вследствие канализационной аварии

На складе маркетплейса (МП) произошло затопление из-за прорыва коммуникаций в служебной уборной.За неделю до прорыва канализации МП включил в публичную оферту условие, согласно которому затопление склада, на котором хранятся товары селлеров, входит в перечень обстоятельств непреодолимой силы, при наступлении которых МП освобождается от ответственности за необеспечение сохранности товара.

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