ТАСС: США предупреждали Россию о подготовке теракта

По словам источника агентства, информация носила общий характер, без какой-либо конкретизацииРоссийские спецслужбы действительно получили от США информацию о подготовке теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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