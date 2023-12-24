После небольшого перерыва продолжаем. Теперь про Европу.На самом деле такой единой сущности нет, и чем дальше, тем больше – Европа расползается по частным квартирам, где каждый сам за себя (и это в общем-то хорошо).
Итоги года (2023). Европа
Комментарии
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Владимир Соловьев
НАМ РОССИЯНАМ НАДО СЕЙЧАС ДУМАТЬ ТОЛЬКО О ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ УКРЕПЛЕНИИ РОССИИ. ВЫЙТИ НА ОБЪЁМЫ ДО МОМЕНТА АБСУРДНОГО ГОРБАЧЁВСКО- ЕЛЬЦИНСКОГО ПЕРИОДА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ И ВЫЧЕРКНУТЬ ЭТИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИЗ ИСТОРИИ НАВСЕГДА, КАК КАКИХ ТО ГЕРОЕВ!!
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14 час.
Виктор Шилин
Гуляй Россия, усрись европа ведь тебе пришла полная .оппа...!
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14 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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13 час.
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