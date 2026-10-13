“For Republicans, Christmas came in July,” the New York Times reports. “That’s when Elon Musk began funneling more than $276 million into the party’s efforts to save its majorities in Congress, my colleague Teddy Schleifer has learned.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым