Данные россиян с «Госуслуг» похищают с помощью пуш-уведомлений от операторов связи

Мошенники освоили новую схему обмана граждан: абонентам мобильной связи присылают пуш-уведомления якобы от имени оператора с просьбой подтвердить паспортные данные для продления работы номера телефона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал True OSINT.
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