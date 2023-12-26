В Ростове жителя Крыма осудили за экстремизм в интернете

Мужчину приговорили к принудительным работам и штрафу.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Крыма, которого обвиняли в призывах к насилию в социальных сетях и оправдании деятельности вооружённого формирования на Украине, признанного в России террористическим.