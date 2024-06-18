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Регионы России

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Студентка взяла кредиты на 715 тысяч рублей после мошеннического обмана с помощью "Пушкинской карты"

Студентка взяла кредиты на 715 тысяч рублей после мошеннического обмана с помощью "Пушкинской карты"

В Улан-Удэ 23-летняя студентка стала жертвой мошеннической схемы, которая закончилась выдачей кредитов на ее имя на сумму 715 тысяч рублей.

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