Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Алексей
    Сомнительный способ.Автор сам то пробовал?Или опять тупо списал???Старая сковородка...
  • ВераВерная
    Как вариант можно.Малосольные огурц...
  • Анна
    Это рис с овощами и мясом, а не плов.Ленивый плов вкус...

Малосольные огурцы через 2 часа уже на столе: можно мариновать даже ранние тепличные

Малосольные огурцы через 2 часа уже на столе: можно мариновать даже ранние тепличные

Это один из самых простых и вкусных рецептов закусочных малосольных огурцов. На весь процесс маринования уходит всего два часа, огурцы получаются с бочковым хрустом, а подать их сразу можно как полноценный салат.

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Комментарии
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ВераВерная
Как вариант можно.
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