Малосольные огурцы через 2 часа уже на столе: можно мариновать даже ранние тепличные

Это один из самых простых и вкусных рецептов закусочных малосольных огурцов. На весь процесс маринования уходит всего два часа, огурцы получаются с бочковым хрустом, а подать их сразу можно как полноценный салат.
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