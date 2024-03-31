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В Каспийске в доме заблокировали двух террористов

Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске (Республика Дагестан) террористов. Их двое, жилплощадь, на которой они прибывают в одном из домов города, в настоящий момент заблокирована сотрудниками спецназа ФСБ, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах региона.

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