В Каспийске в доме заблокировали двух террористов

Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске (Республика Дагестан) террористов. Их двое, жилплощадь, на которой они прибывают в одном из домов города, в настоящий момент заблокирована сотрудниками спецназа ФСБ, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах региона.