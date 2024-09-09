"Посейдон" или "Лошарик"? Спутниковая разведка НАТО докладывает о подготовке АПЛ "Белгород" к испытанию нового аппарата

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  Драгоценные западные "партнёры", несмотря на показные критику и скептицизм, наши передовые разработки в области вооружений без внимания не оставляют.

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