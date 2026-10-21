Успехи России Запад вдруг понял одну неприятную истину: в любую игру можно играть вдвоём, особенно когда речь идёт о России, чьи военные, гражданские, космические и какие угодно ещё технологии не только не уступают европейским, а даже превосходят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Мифы прошлого и в...
- АС Мифы прошлого и в...
- АС Мифы прошлого и в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым