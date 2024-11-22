СПбГУВМ: создан метод выявления болезней вымени коров до их влияния на молоко

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали метод, который выявляет скрытые воспаления молочной железы у коров до того, как они начнут влиять на качество молока.
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