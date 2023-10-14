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Об этом принято молчать

Об этом принято молчать

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой наконец-то расставил точки над "i". Прямой потомок русского гения – автора "Войны и мира" и "Анны Карениной", не стесняясь рассказал, какие шаги должна сделать Россия, чтобы стать снова великой.

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Комментарии
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людмила ворончукова
Толстого в президенты. Он  не шатался вправо, влево.
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5 час.
Галина Дьячина
согласна..есть реальные люди в нашей стране...честно могут сказать ...спасибо им! а остальные депутаты для чего..для зарплат ...сидят..
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2 час.
Игорь Кузнецов
В ГД РФ есть разные по взглядам депутаты, Толстой высказался, молодец, его поддержат, хотя и не все. Но вот пример: - В пятницу вечером был опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума намерена рассмотреть его в трех чтениях на следующей неделе. США безответственно относятся к глобальной безопасности: в течение 23 лет они не ратифицировали Договор. Отзыв ратификации «соответствует национальным интересам нашего государства.
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40 мин.

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