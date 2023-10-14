Об этом принято молчать

согласна..есть реальные люди в нашей стране...честно могут сказать ...спасибо им! а остальные депутаты для чего..для зарплат ...сидят..

Игорь Кузнецов

В ГД РФ есть разные по взглядам депутаты, Толстой высказался, молодец, его поддержат, хотя и не все. Но вот пример: - В пятницу вечером был опубликован законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Госдума намерена рассмотреть его в трех чтениях на следующей неделе. США безответственно относятся к глобальной безопасности: в течение 23 лет они не ратифицировали Договор. Отзыв ратификации «соответствует национальным интересам нашего государства.