20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября

Сергей ЕПолитика20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября Америка в 2001 году запустила чудовищной провокацией смену парадигмы мирового порядка, но теперь пришла пора расплаты.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейЦРУ виновато! Это их рук дело!Вадим КорецА президент не мог ничего не знать. Значит тоже виноват!Alexandr RanevСамые очевидные ответы, как правило, неправильные. Если заинтересованные лица подталкивают вас к решению, которое очевидно напрашивается, подумайте - кому выгодно?Комментировать
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