Взгляд

16 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ткач
    Почитаешь такой бред, что написал автор, и понимаешь, что девиз нынешней молодёжи - "Умным быть не модно", отражает д...Отставка Эрнста...
  • Alex Немо
    Пусть учат русский.Японцы в бешенств...
  • Стас Гулинов
    А испанский?)) И кстати... Китайцы. Пишут они новые учебники. Пишут. Только, не в пример нам и во благо сохранения св...Японцы в бешенств...

20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября

20 лет Эре Бесправия: круглая дата терактов 11 сентября

Америка в 2001 году запустила чудовищной провокацией смену парадигмы мирового порядка, но теперь пришла пора расплаты.

Вернуться к статье
3
Обсудить
Алексей
ЦРУ виновато! Это их рук дело!
Вадим Корец
А президент не мог ничего не знать. Значит тоже виноват!
Alexandr Ranev
Самые очевидные ответы, как правило, неправильные. Если заинтересованные лица подталкивают вас к решению, которое очевидно напрашивается, подумайте - кому выгодно?

Картина дня

наверх