Что не так с новым учебником по "Истории румын" 

Общественность Молдовы возмущена тем, что в новом издании учебника по истории румын и всеобщей истории для 12 класса, которое поступит в школы, полностью оправдывается режим нацистского диктатора Антонеску и участие Румынии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.