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Даниил Серохвостов: «Чувствую себя лучше, но небольшие проблемы остались. Думаю, к январю-февралю буду в хорошей форме»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своем состоянии после болезни. Биатлонист в составе группы Артема Истомина тренируется в Алтайском крае.

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