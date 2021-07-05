В Забайкальском крае состоялась тренировка по взаимодействию артиллерии и расчетов беспилотных летательных аппаратов ВВО

В ходе тренировки расчеты БПЛА подняли в воздух над полигоном несколько беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых оперативно были обнаружены замаскированные командно-наблюдательные пункты и скопление техники условного противника .
В ходе тренировки расчеты БПЛА подняли в воздух над полигоном несколько беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых оперативно были обнаружены замаскированные командно-наблюдательные пункты и скопление техники условного противника .
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