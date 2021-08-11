5 цитат Федора Абрамова как сохранить в себе доброе отношение к людям

Есть кадры кинохроники, где писатель Федор Абрамов танцует, – не оторваться, заметен его мощный темперамент, на лице ни капли игривости, смешливости или легкомыслия, – серьезный взгляд, да впридачу крестьянская удаль (она всегда были его оружием).