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Блеф посла Украины в Великобритании: правда, маскирующая более важную правду

Блеф посла Украины в Великобритании: правда, маскирующая более важную правду

Посол Украины в​ Великобритании​ Вадим Пристайко​ заявил о​ «непостижимых потерях» ВСУ, которые не​ афишируются властями страны.

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