"Запад вас никогда не примет": почему русская элита не станет своей в Европе

Вип-ложи за 2 миллиона не спасут: Мамыкин и Делягин о наивных иллюзиях богачей России.Пока по всей стране обычные люди, пенсионеры и волонтеры буквально по рублю собирают помощь на передовую, в параллельной реальности все идет своим чередом.