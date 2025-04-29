Катастрофа русских гениев в Америке! Им отдавали Кубок Стэнли, но Кучеров и Василевский вот-вот вылетят из плей-офф

1-3 в серии с «Флоридой».В 2020-м и 2021-м годах «Тампа», в составе которой божили россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, добиралась до финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевала два Кубка Стэнли подряд.