Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия

В Москве в этом году отреставрируют 14 жилых зданий - объектов культурного наследия. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, среди них знаменитый дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке.
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