Галактическая Федерация Света: НАША МИССИЯ Elleanelle,мне же всю жизнь внушали что у меня мания величия, или чаго похуже ))) Буду на радостях сЯгодня блаХодатью всех человекоф-животных в чате ГМГ одаривать.
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