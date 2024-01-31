Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила коптякова
    Я просто не могу никак понять:"Зачем нам к ним обращаться?" Все там и так  прекрасно знают ,что стреляли американцы,н...Госдума сегодня р...
  • Игорь Петров
    Кто эта мразота? Кто назвал это Чкаловой?Семья Чкалова отр...
  • Вовладар Даров
    Эти военнослужащие НАТО там и останутся в землеВоеннослужащие ст...

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской

В среду, 31 января, утром воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги раздался в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх