Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе в Киевской

В среду, 31 января, утром воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги раздался в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
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