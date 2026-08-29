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Татар-информ

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«245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев

«245 лет – солидная дата»: Рустам Минниханов поздравил бугульминцев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Бугульмы с 245-летием со дня присвоения городу соответствующего статуса.

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