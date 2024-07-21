Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иван Охлобыстин: "Кажется, Украине всё!"

Иван Охлобыстин: "Кажется, Украине всё!"

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, когда полностью поменял своё отношение к Украине. По его словам, это произошло задолго до спецоперации - напротив, в то время он был привечаем в Незалежной.

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