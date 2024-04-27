Кроссовер? Лифтбек? Пикап? Кемпер? Самая необычная новинка Пекина!

Модель E07 на 18-м Международном Пекинском автосалоне была показана аж в двух экземплярах – это явно указывает на то, что это никакой не концепт, а вполне себе точный прицел бренда Changan на серийное производство.
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