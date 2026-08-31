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Гробница Иисуса могла сохраниться под храмом Гроба Господня

Гробница Иисуса могла сохраниться под храмом Гроба Господня

Итальянские археологи обнаружили под церковью Гроба Господня в Иерусалиме древний погребальный комплекс, который, по их мнению, соответствует библейскому описанию места захоронения Иисуса Христа.

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