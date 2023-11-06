Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановили

На данный момент противник если и проводит атаки, то только малыми силами и без бронетехники Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, Вооруженные силы Украины (ВСУ) "выдохлись".
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