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ИА Регнум

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Артиллеристы «Центра» и «Севера» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удары по пунктам управления ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском и харьковском направлениях.

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