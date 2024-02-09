В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела о причинении отцом тяжкого вреда здоровью малолетней в Калининградской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего жителя поселка Волочаевского Светловского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч.
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