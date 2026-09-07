«Нью-Йорк Таймс» поведала о новом громком скандале в оборонном секторе Украины

Украинские оборонщики сознательно поставляли в ВСУ бракованные боеприпасы. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на аудиторские отчеты, оказавшиеся в ее распоряжении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».