Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

866 подписчиков

«Нью-Йорк Таймс» поведала о новом громком скандале в оборонном секторе Украины

«Нью-Йорк Таймс» поведала о новом громком скандале в оборонном секторе Украины

Украинские оборонщики сознательно поставляли в ВСУ бракованные боеприпасы. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на аудиторские отчеты, оказавшиеся в ее распоряжении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым