Педагог Евсеева: при подготовке к ЕГЭ в 10 классе нужно фокусироваться на теории

Хотя ФИПИ рекомендует начинать подготовку к ЕГЭ по многим предметам за два года до экзамена, многие школьники начинают полноценно заниматься только в 11 классе, предпочитая в 10-м улучшать свою успеваемость в школе.
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