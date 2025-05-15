Татьяна Монтян: «Переговоры в Турции»: Цирк, где один забыл сценарий, а второй — что такое логика

Почему переговоры в Турции напоминают цирковое представление с неудачными выступлениями? Какова истинная цель визита Зеленского в Анкару и ожидания от встречи с Путиным? Что мешает всем сторонам договориться о серьезных темах, если они вообще этого хотят? Без особого интереса и с долей недоумения наблюдаю за происходящим вокруг переговоров в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии