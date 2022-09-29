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"Дали 7 лет строгача": бывшему депутату из Приморья назначили срок - подробности

"Дали 7 лет строгача": бывшему депутату из Приморья назначили срок - подробности

Хасанский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района.

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