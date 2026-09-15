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Tenet T9: семейный SUV за 4 миллиона рублей

Tenet T9: семейный SUV за 4 миллиона рублей

Стартовая версия семейного кроссовера Tenet T9 оценена в 3 949 000 рублей, а за топовое исполнение придётся отдать 4 299 000 рублей.

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