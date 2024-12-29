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Погибшие дети под Красноярском дышали ядовитым веществом более 10 часов

Погибшие дети под Красноярском дышали ядовитым веществом более 10 часов

Четверо детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, в течение более десяти часов подвергались воздействию инсектицидами, сообщил руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов, 29 декабря сообщает ТАСС.

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