Погибшие дети под Красноярском дышали ядовитым веществом более 10 часов

Четверо детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, в течение более десяти часов подвергались воздействию инсектицидами, сообщил руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов, 29 декабря сообщает ТАСС.
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