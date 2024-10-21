Жительница Назарово устроила в доме незаконный приют для пенсионеров

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 42-летней местной жительницы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей: нарушительница организовала в своем доме незаконный приют для пожилых людей.
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