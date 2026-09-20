Яна Лантратова вернула девять бойцов из "теневого плена" Украины

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что благодаря усилиям вернули девять русских военнослужащих из "теневого плена" на Украине.
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