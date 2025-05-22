Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Алаудинов: наемники из Колумбии быстро поняли, что Россия не место для сафари

Алаудинов: наемники из Колумбии быстро поняли, что Россия не место для сафари

Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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