«И тоже с известной женщиной, как не стыдно», -стало известно, от кого к Булановой ушел муж

Сегодня Татьяна Буланова счастлива в браке с молодым предпринимателем Валерием Рудневым, но до нее судьба связывала ее со спортсменом Владиславом Радимовым, с которым в своем время у нее ничего не получилось по ряду причин.
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