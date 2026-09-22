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СахПресс

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Вы точно помните СССР, если наберете 10 из 10 — ТЕСТ

Вы точно помните СССР, если наберете 10 из 10 — ТЕСТ

Этот тест может неожиданно вернуть вас на несколько десятилетий назад. Мы собрали 10 вопросов о советском быте, кино, продуктах и знакомых каждому мелочах.

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