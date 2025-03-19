В ЦАХАЛ прокомментировали возобновление боевых действий в Газе

Израиль объяснил возобновление боевых действий в секторе Газа спустя два месяца после вступления в силу соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня нарушением договоренностей со стороны ХАМАС, а именно — подготовкой терактов.
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