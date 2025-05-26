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Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Как бы выглядели звёзды Голливуда, если бы их лица были симметричными

Существует теория, что симметричное лицо делает человека красивым и привлекательным глазу, но согласитесь, нет ничего прекраснее, чем индивидуальность, которая делает человека особенным и создает ту самую необъяснимую красоту, которая заставляет нас влюбляться.

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