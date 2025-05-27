С 19 по 24 мая в нашем детском саду прошла ´Неделя ЗОЖ´.Во всех возрастных группах были проведены мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, развитие двигательной культуры, приобщение воспитанников и родителей к здоровому образу жизни, воспитание упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия, умения побеждать и проигрывать .