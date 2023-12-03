Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник

Внедорожник MegaRexx SVN построен на базе Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 года.MegaRexx SVN Одной из самых заметных особенностей MegaRexx SVN является его алюминиевая крыша, изготовленная вручную.
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